Il Panzer ribalta l’Elefante 

Germania 2

Costa d’Avorio 1

Germania (4-2-3-1) : Neuer; Kimmich, Tah, Schlotterbeck (1' st Ruediger), Brown; F Nmecha, Pavlovic (15' st Amiri); Sane (15' st Leweling), Musiala (15' st Undav), Wirtz; Havertz (40' st Goretzka). Ct Nagelsmann

Costa d'Avorio (4-4-2) : Y. Fofana; Singo (37' st Doue), Kossounou, Agbadou, Konan; Amad Diallo (30' st Adingra), Sangare (30' st Fofana), Kessie, Diomandé (40' st Pepe); Bonny (30' st Guessand), Oulai. Ct Faé

Arbitro : Benitez (Paraguay)

Reti : 30' pt Kessie; 23' e 49' st Undav.

Toronto. La Germania rischia, tanto, con la Costa d'Avorio ma riesce a vincere in rimonta e vola ai sedicesimi della Coppa del Mondo. A Toronto i tedeschi vanno sotto 1-0 nel primo tempo e sono ad un passo dal capitolare, ma nella ripresa riescono a ribaltare il risultato per 2-1, conquistando la vittoria al 94', in pieno recupero. Eroe della giornata pr i Panzer è il 29 attaccante dello Stoccarda Deniz Undav, mandato in campo dal ct Nagelsman al 15' della ripresa e autore della doppietta che regala la vittoria ai suoi. Per gli Elefanti ivoriani in gol va Kessie al 30' del primo tempo. La Germania conquista il primo posto del Gruppo E e il pass per i sedicesimi.

La partita

Nagelsmann conferma l'undici della partita di esordio, mentre Faé inserisce l'interista Bonny in coppia con Oulai; la stellina Diomandé e Amad Diallo a supporto. I tedeschi partono con maggiore determinazione e sono padroni del campo, gli africani sembrano preferire il gioco di rimessa. Al 1' Havertz ci prova dalla distanza. Al 10' è ancora Havertz a sfruttare un pallone messo al centro da Kimmich ma Fofana gli nega il gol. La Germania si vede anche annullare un gol al 22'. Arriva il cooling break e la partita cambia verso. Al 30' il gol della Costa d'Avorio: numero di Diomandé sulla sinistra, cross e palla in area per Diallo che spara su Brown; la palla finisce a Kessie che ribatte in rete. Al 38' gli invoriani ci riprovano con Bonny. La squadra di Nagelsmann si sveglia solo nel finale del primo tempo.

Nella ripresa la Germania cerca subito il pari ma la prima vera occasione è ancora degli africani: al 51' Diallo serve in area Oulai che tira di prima intenzione ma calcia alto. Al 60' la svolta. Per la Germania entrano Undav, Amiri e Leweling al posto di Sane, Musiala e Pavlovic. E proprio Undav, dopo 8 minuti, segna il pareggio. La partita si accende con occasione da entrambe le parti. La Costa d'Avorio ha l'occasione per chiudere l'incontro ma non concretizza. Errore che la Germania non perdona. In pieno recupero, al 49', Undav realizza il secondo gol che vale i sedicesimi per i tedeschi.

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