Il nuovo comandante: sarò un oristanese come tutti voi 

«Ho intenzione di essere un oristanese come tutti voi». Un importante biglietto da visita per il nuovo provinciale dei Carabinieri di Oristano che ieri si è presentato alla città. Raffale Cirillo, tenente colonnello originario della provincia di Bari, si è insediato due giorni e ha già le idee piuttosto chiare. «Sono pronto a calarmi in questa nuova realtà, conoscere da vicino le specificità del territorio grazie anche a una costante presenza nei vari reparti e al dialogo con le comunità locali» ha assicurato.

Da pochi giorni in città, lunedì l’insediamento ufficiale in sostituzione del colonnello Steven Chenet. «Per me è un onore essere a Oristano, due giorni fa ho partecipato alle celebrazioni per la Madonna del Rimedio e sono stato accolto con affetto fa tutti – ha osservato – Cercherò di mettere la mia esperienza e professionalità per dare risposte concrete ai cittadini, consolidando il rapporto di fiducia fra l’Arma e la popolazione». Collaborazione e ascolto sono stati sempre dei pilastri nella sua attività nell’Arma che l’ha portato in giro per l’Italia: da Mestre e Milano fino a quella di Ascoli Piceno «proprio nel periodo del sisma. Esperienza che mi ha insegnato tanto anche umanamente» ha ricordato. ( v. p. )

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