«Il nostro presepe al contrario» 

Le statuine del presepe nella parrocchia di San Nicolò a Guspini voltano le spalle alla grotta del Bambinello. Guardano altrove. «Proprio come noi», ha spiegato il parroco don Tarcisio Ortu pronunciando l’omelia dal pulpito della chiesa.

Il messaggio

«Il presepe non è solo una rappresentazione coreografica ma lancia dei messaggi. Come in questo caso – ha sottolineato il sacerdote – I personaggi del presepe siamo noi, la società che non è attenta a quanto accade, non presta attenzione ai bisognosi e a chi soffre. Siamo tutti impegnati a guardare le nostre piccole cose, distratti dai telefoni. Non prestiamo attenzione neppure al dramma delle tante guerre in corso. In questo momento nel mondo ci sono cinquantacinque conflitti che stanno provocando migliaia di vittime. Per questo occorre sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza che imperversa e che sta diventato una pericolosa consuetudine che, pero, può toccare chiunque».

La comunità

Il messaggio della Natività allestita nella cappella delle anime della chiesa del 1600 dai ragazzi del cortile salesiano è arrivato forte e chiaro. In tanti si sono fermati a guardare le statuine dei pastori che anziché portare i doni alla grotta dove sono disposti Giuseppe, Maria, il bue e l’asinello in attesa della venuta di Gesù, voltano loro le spalle. Soddisfatte le persone che frequentano la chiesa: «È stato fatto un vero lavoro di squadra. In paese i giovani sono sempre di meno e per mancanza di forze, la tradizione del presepe rischiava di perdersi e questo dispiaceva a tutti, grazie ad un gruppo di giovani che si è offerto di dare una mano, il grande presepe ha potuto riprendere vita», dicono alcuni fedeli all’uscita dalla parrocchia.

In piazza

Il Centro di aggregazione sociale, in collaborazione con l’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Guspini e la rete associativa del territorio ha organizzato l’iniziativa “Presepi in mostra” in piazza XX Settembre, nell’area antistante la chiesa di San Nicolò. L’evento è stato organizzato con laboratori tematici e giochi a squadre, pensati per coinvolgere bambini, ragazzi e famiglie in un clima di festa e partecipazione per dare un senso compiuto all’evento natalizio.

