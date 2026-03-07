«Il nostro obiettivo è tutelare e aiutare gli stessi lavoratori» 

«Datori di lavoro e dipendenti devono essere a conoscenza dei diritti e dei doveri per evitare ogni forma di abuso, sfruttamento ed illegalità». Questo il concetto, come ricorda il comandante provinciale dei Carabinieri, il generale Luigi Grasso, alla base dei servizi svolti anche a tutela dei rider che ogni giorno affrontano le strade della città e dell’hinterland.

«La tutela del lavoro è di fondamentale importanza; investire su di essa significa garantire una migliore qualità della vita per tutti i lavoratori e promuovere una società giusta ed inclusiva», aggiunge Grasso. «A seguito di quanto deciso durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Paola Dessì, ma anche dalle segnalazioni dei cittadini, i carabinieri della compagnia di Cagliari, con i colleghi del Nucleo dell’ispettorato del lavoro, hanno svolto un meticoloso e capillare servizio di controllo, con verifiche ai numerosi rider operativi quotidianamente in città. Sono emerse anche diverse irregolarità con possibili forme di caporalato nello specifico settore che verranno poste all’attenzione dell’autorità giudiziaria. I controlli dei Carabinieri continueranno con la convinzione di operare in un settore strategico a tutela della sicurezza, della dignità e del futuro di ogni singolo lavoratore». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA