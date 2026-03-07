VaiOnline
L’attività.
08 marzo 2026 alle 00:26

«Il nostro obiettivo è tutelare e aiutare gli stessi lavoratori» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Datori di lavoro e dipendenti devono essere a conoscenza dei diritti e dei doveri per evitare ogni forma di abuso, sfruttamento ed illegalità». Questo il concetto, come ricorda il comandante provinciale dei Carabinieri, il generale Luigi Grasso, alla base dei servizi svolti anche a tutela dei rider che ogni giorno affrontano le strade della città e dell’hinterland.

«La tutela del lavoro è di fondamentale importanza; investire su di essa significa garantire una migliore qualità della vita per tutti i lavoratori e promuovere una società giusta ed inclusiva», aggiunge Grasso. «A seguito di quanto deciso durante il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Paola Dessì, ma anche dalle segnalazioni dei cittadini, i carabinieri della compagnia di Cagliari, con i colleghi del Nucleo dell’ispettorato del lavoro, hanno svolto un meticoloso e capillare servizio di controllo, con verifiche ai numerosi rider operativi quotidianamente in città. Sono emerse anche diverse irregolarità con possibili forme di caporalato nello specifico settore che verranno poste all’attenzione dell’autorità giudiziaria. I controlli dei Carabinieri continueranno con la convinzione di operare in un settore strategico a tutela della sicurezza, della dignità e del futuro di ogni singolo lavoratore». (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La Giornata

8 marzo, la forza delle donne sarde

l De Roberto, Ragas
Comandini: sulla sanità no a divisioni. Truzzu (FdI): crisi profonda

«Case e ospedali di comunità: avviati quasi tutti i cantieri»

Todde incontra i manifestanti: confronto continuo 
La storia

«Salviamo gli ospedali di periferia»

Isili, marito e moglie medici vanno in pensione: non è stato facile 
Sonia Gioia
8 marzo

«Investiamo sull’occupazione femminile»

La ministra Marina Calderone a Olbia: «In Sardegna le donne fanno impresa» 
Caterina De Roberto
Nuoro e Ogliastra.

Quota rosa da primato

8 marzo

«Ragazze, non scoraggiatevi mai»

Chiara Olla: la scienza è ancora un mondo di uomini, ma si aprono nuovi spazi 
Alessandra Ragas