Il Napoli in crisi atteso dal Porto Allegri: «Non è ultima spiaggia» 

Il Napoli continua a inseguire l’uscita dalla crisi. Nemmeno la sfida da ex contro la Juventus, persa 2-0 domenica, è servita a Massimiliano Allegri per rilanciarsi: stasera, dopo le due giornate di squalifica in campionato, il tecnico livornese torna in panchina nella trasferta della quarta giornata di Champions League (ore 21) contro il Porto di un altro allenatore toscano, Francesco Farioli. «Una partita difficile», premette Allegri. «Parlare serve a ben poco: in Europa abbiamo il destino nelle nostre mani, con dieci punti dovremmo riuscire ad andare ai playoff. Poi, però, bisogna sistemare il campionato che è la cosa più importante. Questa non è l’ultima spiaggia: poi abbiamo il Manchester City che è proibitivo, ma il passaggio del turno ce lo giocheremo contro Club Brugge, Sabah e Viking».

I partenopei – che in Champions League si sono sbloccati battendo il Bodo/Glimt dopo le due sconfitte iniziali – hanno avuto a che fare con tanti infortuni nell’ultimo periodo: «Per questa partita siamo in 13, ma le assenze non devono essere una giustificazione o un alibi», aggiunge Allegri. «Hojlund è sfebbrato, De Bruyne vediamo se potrà essere a disposizione. Dopo la sosta sicuramente recupereremo tutti, ma adesso pensiamo al Porto che è una squadra forte».

I lusitani stanno dominando il campionato portoghese, con dieci vittorie in altrettante giornate e +5 sul Benfica secondo. In Champions League, però, sono ancora a zero punti dopo le sconfitte con Manchester City, Real Betis e Psv Eindhoven. «Scendiamo in campo sempre con la stessa mentalità, per vincere le partite. Conosciamo la qualità dei nostri avversari, ma dobbiamo fare di tutto e di più per conquistare, davanti ai nostri tifosi, i primi punti», ha detto Farioli.

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