Il Napoli in campo, Conte è in ferie 

Senza il timoniere. Il Napoli ha ripreso ieri la preparazione dopo la sosta dovuta all'interruzione del campionato per le partite delle Nazionali. A Castel Volturno però non era presente Antonio Conte, un’assenza che ha assunto i contorni del giallo all’inizio fino alla precisazione della società campione d’Italia: “l'assenza dell'allenatore era programmata e concordata da tempo con il Club”. Il Calcio Napoli ha fatto anche sapere che Conte rientrerà lunedì prossimo a Castel Volturno per dirigere gli allenamenti.

A casa

Il tecnico del Napoli è a Torino dove risiede con la famiglia. Nei prossimi giorni non sono previsti incontri con il presidente De Laurentiis o con altri dirigenti della società in quanto l'allenatore sta usufruendo di un periodo di riposo. A Castel Volturno ieri si è presentato un numero ridotto di calciatori della rosa perché sono 11 - Buongiorno, Di Lorenzo, Politano, Elmas, Hojlund, Lobotka, McTominay, Lang, Rrahmani, Anguissa e Olivera - i convocati nelle varie selezioni nazionali. Sono assenti inoltre anche gli infortunati De Bruyne e Meret. Il presidente Aurelio De Laurentiis si trova in questi giorni all'estero.

RIPRODUZIONE RISERVATA