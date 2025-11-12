VaiOnline
Serie A.
13 novembre 2025 alle 00:32

Il Napoli in campo, Conte è in ferie 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Senza il timoniere. Il Napoli ha ripreso ieri la preparazione dopo la sosta dovuta all'interruzione del campionato per le partite delle Nazionali. A Castel Volturno però non era presente Antonio Conte, un’assenza che ha assunto i contorni del giallo all’inizio fino alla precisazione della società campione d’Italia: “l'assenza dell'allenatore era programmata e concordata da tempo con il Club”. Il Calcio Napoli ha fatto anche sapere che Conte rientrerà lunedì prossimo a Castel Volturno per dirigere gli allenamenti.

A casa

Il tecnico del Napoli è a Torino dove risiede con la famiglia. Nei prossimi giorni non sono previsti incontri con il presidente De Laurentiis o con altri dirigenti della società in quanto l'allenatore sta usufruendo di un periodo di riposo. A Castel Volturno ieri si è presentato un numero ridotto di calciatori della rosa perché sono 11 - Buongiorno, Di Lorenzo, Politano, Elmas, Hojlund, Lobotka, McTominay, Lang, Rrahmani, Anguissa e Olivera - i convocati nelle varie selezioni nazionali. Sono assenti inoltre anche gli infortunati De Bruyne e Meret. Il presidente Aurelio De Laurentiis si trova in questi giorni all'estero.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

«Medicina al colasso: pochi specialisti e pazienti dimenticati»

Il cappellano dell’ospedale di Isili: la situazione ora è insostenibile 
Sonia Gioia
«Siamo l’unico presidio che non chiude mai, bisogna riconoscere il sacrificio di chi lavora nell’emergenza-urgenza»

Pronto soccorso, la rabbia dei direttori: «Il sistema non regge»

Lettera alle Asl e all’assessore: non ci stiamo a fare da bersaglio  
Enrico Fresu
Il discorso

«L’astensione non si vince coi tecnicismi»

Mattarella all’assemblea dei sindaci: «Bisogna riportare i cittadini alle urne» 
Il caso

Del Grande, fuga finita: era nel Varesotto

Catturato dai carabinieri non lontano dal luogo dove nel ‘98 sterminò la famiglia 
Washington

La mail di Epstein: «Trump a casa mia  con Virginia Giuffre»

Diffusi i messaggi scambiati tra il finanziere e la complice 