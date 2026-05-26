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Lanusei.
27 maggio 2026 alle 00:22

Il Motogiro d’Italia fa tappa dai Salesiani 

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Il Motogiro d’Italia, la rievocazione storica itinerante per moto d’epoca, ha fatto tappa a Lanusei. Centocinquanta i partecipanti da tutto il mondo a bordo dei mezzi delle più importanti aziende degli anni ‘50 e ‘60. La manifestazione è organizzata dal Moto Club Terni Libero Liberati-Paolo Pileri, sotto l’egida della Federazione motociclistica italiana e internazionale. Nel piazzale dei salesiani è stato allestito un vero e proprio museo della moto a cielo.

La collaborazione e il supporto del Moto Club San Cosimo di Lanusei, guidato da Graziano Deiana e del Comune, ha permesso di pensare a una sosta gustosa con un ristoro per i motociclisti in arrivo da Orosei dopo la tappa nuorese di ieri e diretti a Castiadas.

Dal motoclub San Cosimo è arrivato un ringraziamento ai volontari e ai Salesiani. Tra le moto presenti tutte le maggiori aziende anni cinquanta sessanta tra cui Ducati, Guzzi, Gilera, Rumi, Morini, Mondial, Maserati e Mv Agusta. Ad accogliere i motociclisti anche il sindaco di Lanusei Davide Burchi che ha rimarcato il valore promozionale della storica manifestazione per il territorio ogliastrino. (fr. l.)

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