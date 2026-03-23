VaiOnline
Elmas.
24 marzo 2026 alle 00:26

«Il mio impegno per viabilità e opere pubbliche» 

Il funzionario amministrerà il paese fino alle prossime elezioni comunali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non c’è stato il tempo per i convenevoli. Nemmeno quello per metabolizzare una nomina arrivata a sopresa che ha portato Remo Ortu, 68 anni e una carriera spesa nella pubblica amministrazione sarda, a varcare la soglia del Comune di via del Pino Solitario la mattina del 17 marzo. Il decreto regionale, giunto alla sua Pec la sera precedente, ha sancito l’inizio di una gestione commissariale che dovrà traghettare Elmas verso le elezioni della prossima primavera dopo la caduta della Giunta guidata da Maria Laura Orrù.

La priorità

Il primo fascicolo sulla scrivania di Ortu non è stato, come si potrebbe pensare, un polveroso faldone burocratico, ma la gestione della viabilità in occasione dell’apertura di un nuovo centro commerciale. Un debutto di fuoco: «Il 16 è arrivata la nomina, il 17 ero già in Comune», ha spiegato il commissario. «La priorità assoluta è stata la viabilità. Abbiamo dovuto gestire flussi di traffico enormi, con i parcheggi saturati in poche ore e la necessità di coordinamento costante con la polizia locale e la Questura». Proprio il tema della sicurezza stradale e dei flussi di traffico si intreccia con la questione mai risolta della Statale 130. Ortu eredita un tavolo tecnico delicatissimo: «Molta della segnaletica in prossimità del centro commerciale è in capo ai privati e agli enti gestori; ho già effettuato sopralluoghi per capire dove intervenire, specialmente per indicare meglio le uscite verso Cagliari. La mia priorità ora è affinare questa macchina per evitare che i cittadini subiscano disagi».

Il profilo tecnico

Con un passato da segretario generale a Quartu e Selargius, e attualmente impegnato anche a Goni, Remo Ortu punta tutto sulla neutralità. Il suo obiettivo dichiarato è tranquillizzare il personale interno e i responsabili di settore, scossi dal terremoto politico. «Ho trovato la segretaria comunale, la dottoressa Cristina Corda, una collega con cui c’è sintonia. Il mio compito è garantire che la macchina non inciampi», sottolinea Ortu, che ha già pianificato una presenza costante a Elmas (lunedì, mercoledì e venerdì) per monitorare i dossier più caldi. Tra questi spiccano i progetti finanziati con fondi Pnrr. Con scadenze fissate a giugno, il commissario non ammette distrazioni: «I lavori in corso vanno seguiti e vigilati. Elmas è una realtà in crescita e non può permettersi di perdere treni così importanti». Nonostante il mandato sia limitato a pochi mesi, Ortu non intende limitarsi a una passiva ordinaria amministrazione. Se da un lato il Commissario ha già effettuato colloqui con l’ex sindaca e con le forze di opposizione, dall’altro è consapevole che in contesti di emergenza bisogna assumere decisioni rapide. «A differenza di Goni, che mi impegna per un anno, qui la prospettiva è più breve». La sfida è lanciata: assicurare che la naturale dialettica della campagna elettorale alle porte rimanga fuori dal perimetro operativo del Comune, proteggendo i servizi essenziali e i cantieri aperti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il referendum

Meloni: «È un’occasione persa ma andiamo avanti come sempre»

La premier incassa la sua prima sconfitta: «Fatto quanto promesso» 
Il referendum

Cade la riforma della giustizia In Sardegna i No sfiorano il 60%

Bocciata la proposta di cambiamento della Costituzione con il 53,7% dei voti 
Roberrto Murgia
Il referendum

«Troppe falsità e bugie Ha prevalso la paura»

Sul fronte del Sì politici e avvocati delusi: «Ora se ne riparlerà tra almeno vent’anni» 
Cristina Cossu
La sentenza

La Corte d’Appello boccia la decadenza

Caso Todde, accolto il ricorso della difesa. Confermata la sanzione da 40mila euro 
Francesco Pinna
il conflitto

Khamenei, mistero fitto: «Non risponde ai messaggi»

Non è chiaro chi sia a condurre i negoziati per il regime Il nuovo leader continua a non farsi vedere in pubblico 