SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Maracalagonis.
24 settembre 2026 alle 00:49

Il Ministero a Terna: «Chiarezza sui lavori» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica chiede a Terna di fare chiarezza sui lavori del Tyrrhenian Link a Maracalagonis. Con una nota del 18 settembre, firmata dalla direttrice generale Marilena Barbaro, la “Direzione Fonti energetiche”, come fa sapere la sindaca Francesca Fadda, ha chiesto alla società un rapporto dettagliato sull'esecuzione dell’opera e sulle criticità segnalate dal Comune.

La stessa lettera risponde alla nota inviata il 14 settembre dalla sindaca che aveva messo l’accento sui «gravi problemi di sicurezza e viabilità», emersi nella riunione tecnica dell’11 settembre con Terna e con l’impresa incaricata dei lavori.

Fadda aveva chiesto l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’opera o, in subordine, un’audizione urgente dei sindaci dei Comuni attraversati dagli scavi per la messa in opera dei cavi. Il ministero chiede ora a Terna un rapporto dettagliato sull’esecuzione dell’opera e sulle criticità segnalate dal Comune.

A Terna il Comune chiede il rifacimento integrale delle strade comunali di accesso alla Sp 15, danneggiate dai mezzi di cantiere. Chiede inoltre un fondo di compensazione ambientale e opere compensative scelte dall'amministrazione e finanziate. Il Ministero riepiloga queste richieste nella nota e si riserva di valutare eventuali azioni dopo aver ricevuto le informazioni dal gestore. «Il ministero dell’Ambiente ci dà ragione», dice la sindaca. Ora la partita si gioca sul tavolo locale: i rappresentanti di Terna sono attesi in Comune per un incontro con l’amministrazione e gli uffici competenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manca (Uil): il diritto alla mobilità dei sardi non può essere messo in discussione. Vargiu (Adiconsum): bandi scritti male

Allarme tagli ai voli, riparte la polemica «La Regione si attivi»

Continuità territoriale a rischio Pais (Lega): basta propaganda 
Sacro e profano

I giostrai di Santa Greca, un amore eterno

Dal primo carosello arrivato a fine ‘800 alla maestosa “La Belle Époque” 
Sara Saiu
Università.

Rettore, sfida Morandi-Chessa

Emanuele Floris
L’iniziativa

«Da Programma US una spinta alle imprese che vogliono crescere»

Puricelli (Sda Bocconi): nell’Isola  tante aziende con identità forti  
Michele Ruffi
Scuola

«Alunni stranieri, subito il decreto»

Valditara: il criterio sarà solo linguistico, non disarticoleremo le classi 