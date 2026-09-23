Il Ministero a Terna: «Chiarezza sui lavori» 

Il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica chiede a Terna di fare chiarezza sui lavori del Tyrrhenian Link a Maracalagonis. Con una nota del 18 settembre, firmata dalla direttrice generale Marilena Barbaro, la “Direzione Fonti energetiche”, come fa sapere la sindaca Francesca Fadda, ha chiesto alla società un rapporto dettagliato sull'esecuzione dell’opera e sulle criticità segnalate dal Comune.

La stessa lettera risponde alla nota inviata il 14 settembre dalla sindaca che aveva messo l’accento sui «gravi problemi di sicurezza e viabilità», emersi nella riunione tecnica dell’11 settembre con Terna e con l’impresa incaricata dei lavori.

Fadda aveva chiesto l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sull’opera o, in subordine, un’audizione urgente dei sindaci dei Comuni attraversati dagli scavi per la messa in opera dei cavi. Il ministero chiede ora a Terna un rapporto dettagliato sull’esecuzione dell’opera e sulle criticità segnalate dal Comune.

A Terna il Comune chiede il rifacimento integrale delle strade comunali di accesso alla Sp 15, danneggiate dai mezzi di cantiere. Chiede inoltre un fondo di compensazione ambientale e opere compensative scelte dall'amministrazione e finanziate. Il Ministero riepiloga queste richieste nella nota e si riserva di valutare eventuali azioni dopo aver ricevuto le informazioni dal gestore. «Il ministero dell’Ambiente ci dà ragione», dice la sindaca. Ora la partita si gioca sul tavolo locale: i rappresentanti di Terna sono attesi in Comune per un incontro con l’amministrazione e gli uffici competenti.

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