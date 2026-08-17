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Le altre trattative.
18 agosto 2026 alle 00:07

Il Milan affonda il colpo Moreira e cerca di piazzare Leão 

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Si è mosso nel silenzio, il Milan, per affondare il colpo con lo Strasburgo per Diego Moreira. L’esterno sinistro belga, classe 2004, è in arrivo in Lombardia per le visite mediche, al termine di un’operazione da più di 40 milioni complessivi che lo porterà in rossonero. Il club si attiva anche in uscita, con Santiago Giménez che potrebbe fare le valigie per Porto e David Odogu – quasi mai in campo con la prima squadra – diretto in prestito verso Tolosa. Resta ancora incerto il futuro di Rafael Leão, con i turchi del Galatasaray alla finestra che pensano a un possibile rilancio.

Continua il lavoro della Roma con il Porto per Rodrigo Mora per trovare la formula definitiva a un accordo di massima che c’è ma con molte variabili, tra bonus e clausole varie: l’intesa prevederebbe un trasferimento a titolo definitivo per 25 milioni, con la società portoghese che manterrà il 50% sulla futura rivendita, percentuale annullabile dai giallorossi versando altri 25 milioni. Accelerata anche del Como, che dopo giorni di voci e sondaggi mette sul piatto della Fiorentina una prima offerta vera e propria per Moise Kean: per il centravanti ex Juve e Psg un prestito da 5 milioni subito con obbligo di riscatto fissato a ulteriori 25.

Remo Freuler lascia ufficialmente la Serie A dopo 10 stagioni in cui si era assentato solo per un anno e da svincolato firma con l’Olympiakos. Il Napoli mette le mani su Costantino Favasuli, con il terzino calabrese classe 2004 – in arrivo dal Catanzaro – che svolgerà oggi le visite mediche; i partenopei sono in chiusura nel reparto arretrato anche per il francese Benoît Badiashile: tre milioni di prestito oneroso con diritto di riscatto a 27 milioni. Il Bologna saluta Thijs Dallinga, ufficiale al Colonia in prestito con diritto di riscatto.

Il Pallone d’oro del 2024 Rodri, campione del mondo a luglio con la Spagna, lascia il Manchester City dopo 7 stagioni e, dopo essere stato a lungo accostato al Real Madrid, sceglie invece l’altra grande di Spagna: va al Barcellona per 75 milioni di euro. I Citizens, sconfitti 3-0 nel Community Shield dall’Arsenal, devono correre ai ripari e trovare un sostituto: potrebbe esserci la scommessa su Ayyoub Bouaddi, 18enne marocchino che ha brillato ai Mondiali. Il Lille chiede 100 milioni.

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