Mercato.
31 dicembre 2025 alle 00:37

Il ManUnited cerca McTominay, idea Chiesa alla Juve 

Il via ufficiale è sempre più vicino: da venerdì 2 gennaio si apriranno le danze del calciomercato. Come in ogni finestra di mercato da quando è al Liverpool fa capolino il sogno del ritorno di Chiesa in Serie A, in questo caso alla Juventus, squadra nella quale giocava prima di andare in Inghilterra. Si parla anche di un clamoroso rientro nella direzione opposta: il Manchester United vorrebbe riprendersi McTominay dal Napoli dopo averglielo ceduto nell’estate del 2024. Per convincere i campani a privarsi del miglior giocatore dello scorso campionato servirebbe però un’offerta davvero fuori mercato, oltre i 70 milioni.

Continua il pressing dell’Everton per Dovbyk della Roma, ma il centravanti ucraino preferirebbe restare in Italia dove si fa il nome del Como. Sull’altra sponda del Tevere sembra in partenza Castellanos, che piace molto in Sud America. L’argentino però non vuole cambiare continente: avrebbe detto no al Flamengo e opterebbe più volentieri per il Leeds, che tuttavia dovrebbe accontentare le richieste della Lazio (attorno ai 30 milioni). Per sostituirlo, in caso di addio, i biancocelesti andrebbero su Lucca del Napoli e sull’ex cagliaritano Piccoli, ora alla Fiorentina, entrambi con meno minuti in campo rispetto alle speranze di inizio stagione. Sarri invece avrebbe chiesto a Lotito di prendere Samardzic, sottoutilizzato finora nell’Atalanta, club che però vorrebbe dai biancocelesti un impegno concreto a comprare il giocatore.

La Juventus a centrocampo punta al prestito del 31enne Rodriguez dal West Ham, mediano campione del mondo in Qatar con l’Argentina, che nella sua esperienza in Inghilterra sta facendo fatica. A lasciare con la stessa formula, andando in cerca di minuti, potrebbe essere Adzic: per il classe 2006 montenegrino potrebbero aprirsi le porte di varie squadre di medio-bassa classifica bisognose di rinforzi. Si rinforza l’interesse della Cremonese per Marianucci del Napoli.

All’estero il Real chiude le porte al trasferimento di Mastantuono: il 18enne argentino, su cui circolavano ipotesi di prestito anche in Italia, proseguirà a Madrid il suo percorso di crescita.

