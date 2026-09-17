Il Man partner del master in Architettura per i musei 

Uno spazio di divulgazione a 360 gradi, che ora abbraccia anche la formazione universitaria grazie alla partnership con il master universitario di II livello in Architettura per i musei dell’università di Cagliari e del Politecnico di Milano. Così il Man diventa partner del master in Architettura per i musei e Nuoro un laboratorio di alta formazione, entrando a pieno titolo nel circuito dell’eccellenza e mettendo a disposizione competenze, spazi ed esperienza. La direttrice Chiara Gatti farà parte del corpo docente. Un’esperienza possibile anche con il patrocinio dell’Ausi, il Consorzio per la promozione delle attività universitarie del Sulcis-Iglesiente.

«La presenza del Man in questo progetto è un riconoscimento importante per il museo, per Nuoro e tutto il territorio», sottolinea il presidente Tonino Rocca. «Siamo particolarmente orgogliosi che a rappresentare il Man nel corpo docente sia la direttrice Chiara Gatti, professionista di grande competenza e autorevolezza. La sua partecipazione conferma il valore delle professionalità presenti e del lavoro sviluppato all’interno della nostra istituzione».

Sul piano didattico, il coinvolgimento del museo riguarderà sia la dimensione teorica sia quella progettuale. Gli studenti potranno confrontarsi direttamente con il funzionamento di un’istituzione museale contemporanea, con il rapporto tra architettura e collezioni, con le esigenze di allestimento, accessibilità e fruizione e con il legame tra museo, pubblico e territorio.

«La partecipazione come partner ufficiale conferma il ruolo del nostro museo come ente di ricerca e formazione permanente», sottolinea la Gatti. «Condivideremo con i colleghi dell’università e gli studenti l’esperienza maturata sul campo in 27 anni di mostre, valorizzazione delle collezioni e relazioni internazionali che rendono il museo un organismo vivo, dove arte e architettura condividono la stessa vocazione per l’accoglienza, l’esperienza e la condivisione». Il master partirà a dicembre, durerà un anno e varrà 60 crediti formativi. Le domande entro il 12 ottobre.

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