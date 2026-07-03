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Sinnai.
04 luglio 2026 alle 00:36

Il luogotenente Locci si congeda, cerimonia in caserma 

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Si è arruolato nell’Arma dei carabinieri nel 1987, ha fatto servizio a Rimini, a Coriano, Iglesias e negli ultimi 23 anni a Sinnai. A salutarle il luogotenente Stefano Locci, in occasione del congedo dopo 40 anni di servizio, e a rivorgergli il saluto di commiato in caserma, è stato ieri mattina il Comandante provinciale dei Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, il maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu, tanti commilitoni e i sindaci di Sinnai Barbara Pusceddu e di Settimo San Pietro Gigi Puddu. Momenti di commozione, col generale Grasso che ha espresso la gratitudine al luogotenente Locci per la dedizione e la professionalità dimostrate, «doti - ha detto il generale - che hanno contribuito alla percezione di sicurezza e al consolidamento del rapporto di fiducia tra i cittadini e i carabinieri».
Un percorso di assoluta dedizione iniziato il 19 febbraio 1987, giorno dell’arruolamento nell'Arma con tappe nelle scuole Allievi di Velletri e Firenze. Poi il servizio alla Stazione di Rimini, a Coriano, in Emilia Romagna, a Iglesias e, dal 2003, a Sinnai e Settimo dove si è distinto in importante operazioni e guardato con attenzione alle esigenze della cittadinanza e dalla coesione del reparto, qualità che lo hanno reso un punto di riferimento autorevole per l'intera comunità locale.

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