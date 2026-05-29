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30 maggio 2026 alle 00:23

Il Gal Sulcis si allarga: entrano cinque Comuni e quattro aziende 

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Sono cinque i nuovi comuni entrati a far parte dal 22 maggio del Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. Sono Calasetta, Carbonia, Musei, Narcao e Villaspeciosa.

Grazie a questi ingressi il Gal arriva a 22 comuni, per una superficie totale di oltre 2mila km quadrati e una popolazione residente di poco superiore ai 105mila abitanti.

Oltre ai nuovi ingressi, sono entrati a far parte dell’ente anche quattro soci, le cantine di Calasetta e Sant’Antioco e due aziende agricole, rispettivamente di Giba e Santadi.

Ad oggi i soci del GAL sono 65: trenta dei quali pubblici (la Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, la Città Metropolitana di Cagliari, la Provincia del Sulcis Iglesiente, 27 Comuni) e 35 soci privati (con sede nel territorio del GAL ed espressione del comparto agricolo, dell’artigianato, del turismo e del terzo settore).

«Auguriamo ai nuovi soci - ha dichiarato il presidente Cristoforo Luciano Piras - il più caloroso benvenuto. Il loro ingresso arricchisce la compagine del GAL, dando omogeneità e continuità al territorio dell’ente che conta ora quasi tutti i Comuni della Provincia del Sulcis Iglesiente e cinque Comuni della Città Metropolitana di Cagliari».

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