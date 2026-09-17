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Calcio a cinque.
18 settembre 2026 alle 00:20

Il futsal sardo riparte tra novità e conferme 

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Il calcio a 5 regionale si ritrova a Sa Rodia per preparare la nuova stagione. Mercoledì, presso il Centro Federale di Oristano, la Delegazione Calcio a 5 della Figc Sardegna ha incontrato presidenti e dirigenti delle società di Serie C1 e C2. Una partecipazione significativa, con oltre 40 rappresentanti arrivati da tutta l’Isola e quasi tutte le società presenti.

A fare gli onori di casa sono stati il responsabile del calcio a 5 sardo Luca Fadda e il segretario della Delegazione Sandro Camba, affiancati dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e della Delegazione di Oristano. Nel corso dell’incontro è stato presentato anche Antonio Marogna, nuovo responsabile del settore calcio a 5 del Cra Sardegna. Ospite d’eccezione Beppe Tommasini, campione d’Italia con la maglia del Cagliari e ormai amico e testimonial del calcio a 5 sardo. La sua presenza ha impreziosito una giornata dedicata al confronto tra la componente federale e le società.

Tra gli argomenti affrontati, le modifiche alle norme relative allo schieramento, in Serie C1, degli atleti non formati in Italia e degli Under 19. Presentato il nuovo pallone unico Molten, che sarà quello ufficiale della Serie C1 per la stagione 2026/27. Spazio anche alla programmazione della nuova annata agonistica, con la presentazione dei calendari di Serie C1 e C2 e delle date delle Final Four di Coppa Italia, oltre ai turni di playoff e playout di entrambe le categorie. Un incontro che ha permesso alle società di conoscere le principali novità regolamentari e organizzative, dando ufficialmente il via alla nuova stagione del calcio a 5 regionale.

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