Il fantino Andrea Cianciotto trionfa in Sa Arrela e Vrores 

Sarà il fantino Andrea Cianciotto a rappresentare Fonni nel 40esimo palio dei Comuni che si terrà il due agosto al galoppatoio San Cristoforo, che lo scorso anno vide trionfare il portabandiera locale Riccardo Mulas. Per Cianciotto, la vittoria nella prima batteria de “Sa Arrela e Vrores” di ieri, riservata ai fantini locali, tagliando il traguardo in sella a “Dinamica”.

A seguire nell’ordine di arrivo, i compaesani Giovanni Mulas con “Fuidi” e Mattia Busia con “Azoto da Clodia”, in una serata che ha fatto da cornice al decimo palio Airvaas promosso dalla società ippica locale. E poi vinto dal fantino di Burgos, Pasquale Salis, in sella all’angloarabo “Golden Age”, staccando Andrea Cianciotto con “Dinamica” e Gian Luca Fais con “Ganesha”.

Decine gli appassionati, giunti a Fonni che apre la lunga stagione dei pali in tutta l’Isola. Grande la soddisfazione di organizzatori e amministratori locali, con la sindaca Daniela Falconi che ha espresso il proprio plauso per la serata e gli auguri a Cianciotto, neo portabandiera fonnese. Nel frattempo, cresce l’attesa in vista dell’appuntamento di agosto, con la società ippica già a lavoro per un 40esimo Palio dei Comuni, all’insegna della tradizione.

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