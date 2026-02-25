VaiOnline
Mogoro-Santa Giusta.
25 febbraio 2026 alle 01:04

«Il diabete non frena lo sport» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’associazione nazionale italiana atleti diabetici porta le scuole al Giro di Sardegna grazie all’iniziativa “Lo sport oltre il limite”.
Domani, le vie di Oristano non saranno solo il teatro di una competizione ciclistica, ma si trasformeranno in un’aula a cielo aperto per sensibilizzare i giovani sulla salute, la resilienza e l’inclusione sociale. Per questo è previsto un incontro con il Team Novo Nordisk, la prima squadra di ciclismo professionistico al mondo composta esclusivamente da atleti con diabete di tipo 1. Gli studenti potranno accedere all’area tecnica per incontrare i corridori, visitare il pullman attrezzato per il supporto medico e scoprire come la gestione della patologia si sposi perfettamente con l’attività agonistica. All’iniziativa prenderanno parte scolaresche che includono alunni con diabete di tipo 1, tra queste la Primaria di Mogoro con 19 bambini accompagnati dalle insegnanti Maria Grazia Margiani e Emanuela Garau e la 5B di Santa Giusta con 12 alunni e i docenti Carlamaria Cocco, Anna Lisa Garau, Paolo Muroni e Marco Cruciani. «Il nostro obiettivo è dimostrare che il diabete non deve essere un freno alle proprie aspirazioni. Vedere i ragazzi supportare i propri compagni è la vittoria più grande», dice Benedetto Mameli, presidente Aniad sardo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 