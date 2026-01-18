VaiOnline
Volley A3 Maschile.
18 gennaio 2026 alle 01:08

Il Cus Cagliari può riprendere la corsa 

Cus Cagliari 3

altotev. S. Giustino 1

Cus Cagliari : Agapitos, Zanet- tin, Menicali 9, Biasotto 24, Muccione, Luisetto 10, Basso (L), Gozzo 12, Truocchio 18, Fol- guera, Soru 1. Ne Piludu, Sciar- retti, Galiazzo. All. Simeon.

ErmGroup Altotevere S. G. : Tesone, Biffi 2, Marzolla 16, Favaro 9, Chiella (L), Alpini 14, Compagnoni 9, Pochini (L), Cappelletti 1, Quarta 11. N.e. Cipriani, Cherubini, Procelli, Marra. All. Bartolini

Parziali : 25-21, 23-25, 25-23, 25-19

È stato a tratti sull’altalena il Cus Cagliari, rimesso le cose a posto ha preso il volo e sull’Altotevere San Giustino è calato il buio. Una vittoria per 3-1 che lo riporta in zona playoff grazie al provvisorio sesto posto. Se sabato scorso la capolista Reggio Emilia ha rischiato grosso, stavolta la terza in classifica ha pagato un pesante pegno.

La svolta della partita nel terzo set, sull’1-1 e 19-21 per gli umbri, è iniziata la risalita del Cus, efficace in attacco e più attento in difesa. Da quel momento l’Altotevere è andato in confusione davanti alla faccia cattiva avversaria. Nel sestetto c’è Gozzo, finalmente recuperato con benefici non solo dell’attacco, anche della ricezione. Primo set chiuso da Biasotto, nel secondo il Cus abbassa il livello, la sua reazione è tardiva.

Il terzo set inizia praticamente dalle fasi finali, con la rimonta firmata da Truocchio, Biasotto e Gozzo, che danno il là ad un quarto set straripante chiuso dal muro a due.

