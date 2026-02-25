Il Consorzio industriale ospita una sede del Centro per il lavoro 

Il Consorzio industriale del Medio Campidano ha aperto una delle sedi provvisorie del Centro per l’Impiego (CpI) di San Gavino. Un servizio importante per le imprese e le pubbliche amministrazioni che necessitano di personale e che ha trovato ospitalità a Villacidro, un trasferimento in seguito ai lavori di ristrutturazione della sede principale.

«Abbiamo raggiunto un risultato importante - dice il vicesindaco, Dario Piras- soprattutto perché il servizio è operativo nella zona industriale, dove si concentra gran parte di queste realtà, avviciniamo così l’Aspal alle esigenze delle aziende». E il sindaco, Federico Sollai, aggiunge: «L’accordo col Consorzio è frutto di un’interlocuzione costruttiva con l’Agenzia. Saranno garantiti corsi di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, con particolare attenzione a giovani, inoccupati e disoccupati».

Soddisfatto anche il presidente del Consorzio, Enrico Caboni: «Con questo insediamento iniziamo a rendere concreta l’idea che possiamo il nostro diventare un Centro servizi per l'intera provincia. Disponiamo di strutture e spazi adeguati per far spazio ad attività che offrano ai cittadini un punto di riferimento comodo, facilmente raggiungibile e dotato di ampi parcheggi».

Il servizio del Centro impiego sarà attivo lunedì e martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni contattare il centralino al numero 070 7790470 oppure scrivere all’indirizzo email aspal.cpisangavinomonreale@regione.sardegna.it. (s. r.)

