VaiOnline
Villacidro.
25 febbraio 2026 alle 01:04

Il Consorzio industriale ospita una sede del Centro per il lavoro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Consorzio industriale del Medio Campidano ha aperto una delle sedi provvisorie del Centro per l’Impiego (CpI) di San Gavino. Un servizio importante per le imprese e le pubbliche amministrazioni che necessitano di personale e che ha trovato ospitalità a Villacidro, un trasferimento in seguito ai lavori di ristrutturazione della sede principale.

«Abbiamo raggiunto un risultato importante - dice il vicesindaco, Dario Piras- soprattutto perché il servizio è operativo nella zona industriale, dove si concentra gran parte di queste realtà, avviciniamo così l’Aspal alle esigenze delle aziende». E il sindaco, Federico Sollai, aggiunge: «L’accordo col Consorzio è frutto di un’interlocuzione costruttiva con l’Agenzia. Saranno garantiti corsi di formazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, con particolare attenzione a giovani, inoccupati e disoccupati».

Soddisfatto anche il presidente del Consorzio, Enrico Caboni: «Con questo insediamento iniziamo a rendere concreta l’idea che possiamo il nostro diventare un Centro servizi per l'intera provincia. Disponiamo di strutture e spazi adeguati per far spazio ad attività che offrano ai cittadini un punto di riferimento comodo, facilmente raggiungibile e dotato di ampi parcheggi».

Il servizio del Centro impiego sarà attivo lunedì e martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17; mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni contattare il centralino al numero 070 7790470 oppure scrivere all’indirizzo email aspal.cpisangavinomonreale@regione.sardegna.it. (s. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 