Il Comune ridisegna le piste ciclabili 

Piste che nascono, piste che si trasformano, piste che spariscono. La rivoluzione della mobilità sostenibile a Cagliari procede anche a colpi di dietrofront. L’ultimo riguarda i “Percorsi verdi”: il Comune corregge il progetto approvato e rinuncia a una delle due piste ciclabili previste in via Flavio Gioia e via Castiglione. Al suo posto arriverà un’unica pista bidirezionale, mentre in via Medaglie d’Oro il tracciato salirà alla quota del marciapiede. Il motivo è esplicito: recuperare spazio e salvare gli stalli di sosta. Intanto, a cavallo di Ferragosto, sono comparsi – ancora coperti – i cartelli di una nuova pista ciclabile in via Is Mirrionis, e in via dei Conversi il nuovo tracciato giallo già inizia a cancellarsi.

Il dietrofront

Addio alle due monodirezionali di via Flavio Gioia e via Castiglione: ne resterà solo una, protetta da un’aiuola. La modifica riguarda il progetto "Percorsi verdi”, circa tre chilometri che collegheranno il mercato di San Benedetto e il parco della Musica con il parco di Terramaini, passando per piazza Giovanni XXIII e sfiorando il parco Giovanni Paolo II.Il piano iniziale prevedeva in via Flavio Gioia e via Castiglione due piste da 1,50 metri ciascuna, una per lato della carreggiata. Adesso il Comune cambia rotta: ne resterà una sola, bidirezionale e larga 2,50 metri, sul lato sinistro in direzione Cagliari. Quella sul lato opposto verrà eliminata. La ragione della variante è soprattutto una: salvare i parcheggi. «In questo modo – spiega l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis – recuperiamo mezzo metro nella sezione stradale, mantenendo il collegamento ciclabile e salvaguardando tutti i parcheggi presenti». Il Comune motiva la scelta anche con ragioni di sicurezza: la pista monodirezionale sul lato opposto viene considerata meno sicura. La nuova bidirezionale sarà protetta da un’area verde, coerentemente con l’impostazione dei “Percorsi verdi”.

Cambia anche via Medaglie d’Oro. Qui la pista sarà realizzata sopraelevata, alla quota del marciapiede, per rendere più sicuro il collegamento con il parco Giovanni Paolo II. Anche questa soluzione consente di conservare la sosta su strada, compreso almeno uno stallo destinato alle persone con disabilità. I parcheggi resteranno quindi lungo via Flavio Gioia e via Castiglione, salvo alcuni all’inizio di via Castiglione che impedirebbero le manovre degli autobus in corrispondenza della fermata. «I lavori riprenderanno il 24 agosto», conclude l’assessore.

Novità a Is Mirrionis

Intanto un nuovo tracciato si prepara a comparire sulla mappa. In via Is Mirrionis alcuni nuovi cartelli, per ora ancora coperti, indicano la realizzazione di una pista ciclabile su entrambi i lati della carreggiata nel tratto in salita di Sa Duchessa, percorsi parte del progetto originale di collegamento tra le varie sedi universitarie nell’area. La novità ha già acceso le polemiche. Roberto Mura, di Alleanza Sardegna, contesta il progetto e accusa l’amministrazione di procedere senza un confronto sufficiente con cittadini e residenti. «Parliamo di una delle direttrici già più congestionate della città», sostiene, indicando nel restringimento della carreggiata un possibile fattore di nuove code e ingorghi. Le priorità, secondo Mura, dovrebbero essere invece «gli attraversamenti pedonali, l’illuminazione, i marciapiedi e la viabilità. Manca una logica».

E mentre si decide dove far passare le nuove piste, quelle appena tracciate mostrano già qualche problema. In via dei Conversi, la corsia gialla verso via Tuveri, dipinta poche settimane fa, sotto i grandi ficus è ormai completamente cancellata. La vernice si è deteriorata fino a scomparire in diversi punti e, senza cordoli a proteggerla, la corsia viene spesso invasa da auto e motorini. Una piccola fotografia, forse, di una rivoluzione della mobilità che a Cagliari continua a cambiare percorso.

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