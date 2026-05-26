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Serri.
27 maggio 2026 alle 00:24

Il Comune regala legna da ardere  

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Anche quest’anno il comune di Serri procede all’assegnazione gratuita del legname da ardere a favore dei cittadini che ne facciano richiesta. Si tratta di materiale ottenuto a seguito delle operazioni di manutenzione e messa in sicurezza nell’area boschiva comunale. Si tratta in prevalenza di legna di pino di cui l’area è ricca. Le domande dovranno essere presentate fino al 16 giugno utilizzando la documentazione predisposta dal Comune. La richiesta può essere consegnata a mano presso l’Ufficio di Polizia Locale del municipio, martedì, giovedì e venerdì, dalle 11 alle 13,30. Al momento della consegna l’agente di polizia locale rilascerà l’attestazione di avvenuta presentazione, con indicazione della data e dell’orario di arrivo della domanda. Un sostegno alle famiglie serresi che viene riproposto ogni anno e che riscontra un’ampia partecipazione.

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