03 marzo 2026 alle 00:05

Il ciclone TonyPitony questa estate a Cagliari e Sassari 

L’artista da record TonyPitony conquista la certificazione disco d’oro con il brano “Donne ricche”, continua a scalare classifiche, streaming e live, confermandosi tra gli artisti più ascoltati del panorama attuale ma soprattutto il suo tour toccherà la Sardegna con due tappe: il 20 luglio (lunedì) alla Fiera di Cagliari e martedì 21 luglio all’Abbabula Festival.

A pochi giorni dalla vittoria della serata delle cover della 76° edizione del Festival di Sanremo, dove ha trionfato in duetto con Ditonellapiaga sulle note di “The Lady is a tramp”, TonyPitony inoltre sarà l’unico cantante italiano che si esibirà da headliner durante dell’edizione 2026 degli I-Days Milano Coca-Cola, uno dei festival più importanti d’Europa. L’appuntamento con il suo ConcerTony è per venerdì 4 settembre all’Ippodromo Snai San Siro e i biglietti per questo appuntamento sono già disponibili su ticketmaster, ticketone e vivaticket.

Il successo prosegue dal vivo con il tour TeleTony, che ha registrato 23 date sold out tra Italia ed Europa, con oltre 20.000 biglietti venduti e il primo Fabrique di Milano esaurito in sole 8 ore. Anche la tournée estiva nei principali festival italiani ha già superato 130.000 biglietti venduti, a conferma di un legame sempre più forte con il pubblico.

TonyPitony è un artista siciliano che fonde la sensibilità visionaria degli anni ’60 con la musica elettronica, il linguaggio teatrale e un’estetica irriverente e provocatoria. Il suo ultimo album è entrato in Top 10 Fimi degli album fisici nella settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio 2026 e il brano “Culo” ha raggiunto la prima posizione della Top Viral di Spotify a settembre 2025.

Dopo la bocciatura alle audizioni di X Factor nel 2020, dove la sua particolare interpretazione di "Hallelujah” di Leonard Cohen convince solo Mika, lasciando di stucco gli altri giurati (Manuel Agnelli, Emma, Hell Raton), TonyPitony inizia a conquistare una nicchia di fan sempre più ampia. Mascherato dietro i suoi strani occhiali e un finto ciuffo alla Elvis, l'artista siciliano diventa virale grazie a canzoni estremamente provocatorie e divisive.

