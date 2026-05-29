Il centro velico intitolato all’ex preside Bonifai 

Il centro velico dell’istituto Nautico, finalmente operativo dopo vent’anni, è stato intitolato al preside storico della scuola Giuseppe Bonifai. Alla cerimonia di intitolazione erano presenti il presidente della Provincia Mauro Usai, il sindaco di Carloforte Stefano Rombi, la preside dell’istituto Sally Vallebona e la comunità scolastica. Una figura, quella di Bonifai, legata a doppio filo alla storia del Nautico e alla promozione dell’attività sportiva a scuola. Diverse generazioni di carlofortini hanno avuto come preside il professor Bonifai che per lunghi anni è stato l’anima e il cuore dell’istituto Nautico di Carloforte. «Non è stato un percorso facile la riapertura del centro velico – ha detto il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – ma oggi porta il nome della persona che più di tutte ha creduto nella forza dello sport come momento centrale del percorso educativo».

La presenza della delegazione provinciale è stata anche l’occasione per un sopralluogo nell’istituto, dove sono in dirittura d’arrivo i lavori finanziati con il Pnrr. «Il Nautico di Carloforte – ha detto il presidente della Provincia Mauro Usai, in visita con la consigliera delegata Daniela Massa e il consigliere Pierangelo Rombi - rappresenta un’eccellenza per il nostro territorio e questi lavori sono fondamentali per valorizzarne ulteriormente il ruolo identitario».

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