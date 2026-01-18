Il Centro di medicina per il viaggiatore apre all’Asl 5 

Un nuovo servizio mirato a proteggere la salute di turisti, migranti che fanno rientro nei paesi d’origine, lavoratori esteri, cooperanti e volontari e più in generale tutte le persone che per diversi motivi effettuano viaggi internazionali. Apre nei locali dell’Asl 5 in ia Carducci (al primo piano) il Centro di medicina del viaggiatore.

L’ambulatorio offrirà informazioni sulla situazione sanitaria dei paesi meta del viaggio, sulle vaccinazioni consigliate, sui farmaci da portare con sé, sulla sicurezza dei cibi e dell’acqua, sui comportamenti da adottare per viaggiare sicuri. Gli interessati potranno richiedere un appuntamento inviando una e-mail a vaccinazioni@asloristano.it. ( s. p. )

