Al Signora Chiara.
18 gennaio 2026 alle 01:09

Il Calangianus impedisce la fuga dell’Ilva 

Calangianus 1

Ilvamaddalena 1

Calangianus (4-4-2) : Congiunti, P. Serra, Secci, La Rosa, Dombrovoschi, Giagheddu (44’ st Asara), Moreo (44’ st Ruiz), A. Tusacciu (44’ st F. Inzaina), Mauro, Perez, G. Tusacciu. In panchina Coscione, Piaciurea, Mamia, Pirina, Camara, Careddu. Allenatore Marini.

Ilvamaddalena (3-5-2) : Verardi, Tessaro (23’ st Maisto), Ziroli, Lima (27’ st Bert Alan), Bonu, Esposito, Casazza (27’ st Alvarez), Vrodoljak, Mondino, Attili (37’ st N.Serra), Piassi. In panchina: Ruzzittu Munua, Galvani, Zaharia, Animobono. Allenatore Acciaro.

Arbitro : Fonnesu di Sassari.

Reti : pt 16’ Lima, 35’ Dombrovoschi.

Note : ammoniti Casazza, Bonu, Secci, Dombrovoschi. Angoli 8-2.

CALANGIANUS. Anche l’Ilvamaddalena, che al “Signora Chiara” si presentava con le insegne di prima della classe, non ha trovato vita facile contro i giallorossi. Opposti alla corazzata isolana, Dombrovoschi e soci non si sono scomposti e hanno affrontato la gara con grandi determinazione, carattere e spirito di squadra ottenendo davanti ai tifosi di casa un più che meritato pareggio.

L’undici di Marini parte forte e sfiora il vantaggio al 2’ con Moreo che colpisce il palo su perfetto invito di Mauro. Il possesso palla è degli ospiti, come in tutto l’arco dell’incontro, ma è il Calangianus a dimostrarsi più pungente. Al 16’, quasi inaspettatamente, Casazza crossa nel cuore dell’area e un rimpallo dà via libera a Lima che non si fa pregare e insacca lo 0-1. La pattuglia Marini però non si deprime e al 22’ sfiora il pari con Serra: Verardi devia in angolo.

È il preludio al pareggio che giunge al 35’: perfetto calcio d’angolo di Mauro e l’ex Dombrovoschi realizza di testa alla sua maniera. Nella ripresa entrambe le squadre provano a vincerla: in pieno recupero Alvarez scheggia ancora la traversa. Il triplice fischio fissa la gara sul 1-1, il risultato certamente più giusto.

