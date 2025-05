Secondo match point per il Cagliari oggi a Como, a partire dalle 15. La salvezza sarebbe matematica per la squadra di Nicola in caso di vittoria. Potrebbe bastare anche il pareggio se l’Empoli e il Venezia non dovessero battere il Parma (stasera) e la Fiorentina (lunedì). O addirittura la sconfitta, se anche i lagunari dovessero perdere e i toscani non andare oltre il pari.

alle pagine 49, 50