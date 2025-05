Dove vivrà Leone? Due ipotesi 

Tradizione o continuità, ritorno al passato o conferma del futuro. Tra le incognite che accompagnano il nuovo pontificato c'è anche quella legata alla scelta che il nuovo Pontefice farà riguardo la sua residenza. Sono in molti a chiedersi se sarà un ritorno alla solenne austerità del Palazzo Apostolico o, invece, un proseguimento nel più domestico e semplice appartamento di Santa Marta, nel solco aperto dal suo predecessore Francesco. Una scelta che sembra di poco conto ma che dà un'idea in qualche modo dell'immagine che il nuovo Pontefice vorrà dare di sé al mondo, fatto salvo che comunque la decisione dipenderà da tantissime variabili, da quella logistica a quella di opportunità e organizzazione. Domus Sanctae Martae è l'hotel del cardinali, l'edificio alberghiero che ospita i porporati non solo per i loro viaggi a Roma, ma anche - e soprattutto - durante il blindatissimo conclave.

La struttura, con il classico prospetto ad H, si trova a due passi dalla basilica di San Pietro ed affaccia su piazza Santa Marta. Fatto costruire da Giovanni Paolo II tra il 1992 e il 1996 sul sito dove sorgeva il “Pontificium Hospitium Sanctae Marthae” del 1891, l'albergo è composto da 105 suite, 26 stanze singole e un appartamento di rappresentanza disposti su cinque piani. Ogni stanza ha camera da letto, studio privato, salottino e bagno, tutto ciò che possa essere funzionale a un cardinale. Durante il Conclave l'hotel è il luogo di convivenza e incontro dei cardinali, all'interno del quale prestano il loro servizio decine di suore e inservienti. Qui, nel 2013 - subito dopo la sua elezione - decise di vivere papa Bergoglio, con un'inedita modifica del protocollo.

