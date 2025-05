Prevost scrive la storia, la Sardegna è lì accanto 

La Sardegna c’era. Addirittura sull’altare della Cappella Sistina, mentre Leone XIV, ieri alla prima messa da Pontefice, cominciava a scrivere la storia del suo papato. A dirlo così, sembra quasi una bizzarria, paragonabile solo alla bandiera dei Quattro Mori che, alla fine, fuori dall’Isola sventola sempre, anche in strade e piazze lontanissime. Invece nessuna esagerazione: Davide Ambu, 31 anni, capoterrese, diacono dal 22 dicembre, ha letto in mondovisione il Vangelo di Matteo. Quattro minuti tutti per lui.

La grande occasione

Don Davide, a essere precisi, il passo del libro sacro l’ha salmodiato. L’ha recitato alla maniera dei salmi. A distanza lo sguardo compiaciuto del nuovo Papa. Sui social il tam tam non ha tardato a partire. Ma «no, grazie», non rilascia interviste, hanno spiegato dalla Diocesi di Cagliari quando la voce di quel giovane al primo grado del sacerdozio l’avrebbero voluta sentire tutti al telefono. Per chiedergli cosa si prova, così fresco di presbitero, a stare già in mezzo ai grandi di Santa Romana Chiesa.

Gli omaggi

Beniamino Garau, sindaco di Capoterra, non nasconde l’orgoglio. «L’abbiamo visto crescere nella chiesa di Sant’Efisio». Don Davide con occhiali e capelli neri. Indosso la dalmatica e la stola. I paramenti del diacono. «Da cinque anni – spiega Garau – studia Teologia a Roma, all’Università Pontificia. Ma ha già una laurea in Ingegneria chimica». L’entrata in seminario a ventitré anni. «Qui faceva parte del “Pueri et juvenes cantores”», dice Pino Dessì, consigliere comunale, da sempre uomo di chiesa. La maestra del coro era (ed è) sua moglie Mariangela Marras. «Don Davide è il ragazzo che a tutti fa piacere incontrare». Si dice che lì, sull’altare della Cappella Sistina, l’abbia voluto anche Giuseppe Baturi, l’arcivescovo di Cagliari con cui don Ambu collabora. Sì, la Sardegna c’era all’esordio di Leone XIV.

