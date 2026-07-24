VaiOnline
La città da scoprire.
25 luglio 2026 alle 00:43

Il busto di Giordano Bruno e l’inchino delle signore di Castello 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uscendo da Castello, attraversata la Porta dei Leoni, si percorre una strada ripida che nasconde un passato ricco di storia. Si tratta di via Mazzini. In passato doveva essere una via molto frequentata, non solo perché conduceva alla porta d’ingresso meridionale della città fortificata, ma perché qua si trovavano botteghe e artigiani specializzati nella lavorazione di nobili metalli, tanto da meritare, come ci ricorda ancora oggi la targa toponomastica, l’appellativo di “via degli Argentari”. Nei secoli successivi la sua denominazione cambiò in quella attuale, in onore di uno dei massimi esponenti del Risorgimento italiano.
All'interno dell'aiuola circolare, che fa angolo con via Spano, troviamo oggi una grande palma. Nel 1913 questo spazio ospitò il busto in bronzo del filosofo Giordano Bruno, condannato a morte per eresia. L'opera venne rimossa nel 1926. La sua presenza si rivelò troppo scomoda per il regime.

Si racconta che le anziane signore si inchinassero davanti alla statua scambiandola per quella di un santo e che la sua presenza causò non pochi fastidi ai sacerdoti durante il passaggio delle processioni. Quello che sappiamo per certo è che, dopo diversi anni, il busto venne collocato all'interno del complesso universitario di Sa Duchessa, in cui, ancora oggi, è possibile ammirarlo.

Ma la raffigurazione del filosofo non è l'unica cosa ad essere scomparsa col tempo. I terribili bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale lasciarono ampi spazi vuoti, ancora visibili, devastando buona parte degli edifici un tempo presenti. Le abitazioni che in passato si addossavano alle mura difensive non esistono più. Lo spazio è adesso occupato da pochi parcheggi. E pensare che proprio in una di queste case venne alla luce lo scrittore Giuseppe Dessì. Ce lo ricorda una targa posizionata sotto quel che rimane della base di una antica garitta, che un tempo ospitava i soldati di vedetta. E se, parafrasando quel che disse lo scrittore, gli anni passano e Cagliari sembra ringiovanire, la via Mazzini, a dispetto del nome, aspetta ancora il suo risorgimento.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il dramma.

Morire di lavoro a 18 anni

l F. Ledda, Locci, Pittalis
La tragedia

In preghiera per Michela, Solanas invoca il miracolo

Dopo la veglia di giovedì, stasera una messa e la fiaccolata Il paese: «La notte prima lui gridava come un indemoniato» 
Piera Serusi
Il delitto

Il dolore di Bari Sardo Una fiaccolata per dire no alla violenza

Le indagini per la morte di Simone Concas Migliora la ragazza investita dal 19enne 
Roberto Secci
Incidente sul lavoro

Ucciso dalla benna di un muletto a 18 anni

Fabrizio Pittalis, di Orotelli, ha perso la vita nell’ecocentro di Oniferi: sotto inchiesta due persone 
Fabio Ledda
Il dolore.

Il paese e quella maschera vuota

Giovanna Pittalis
La tragedia

Volontario dell’Oftal muore in un incidente sulla vecchia 125

In sella alla sua moto si è schiantato contro un’auto a Lu Fraili (San Teodoro) 
Andrea Busia
L’inaugurazione

A Cagliari la Casa del Made in Italy

Taglio del nastro con il ministro Urso: «Apriamo un hub di supporto per le imprese» 
Alessandra Carta
La sentenza

Fine vita, la Consulta salva la legge sarda

Respinto il ricorso dello Stato, dichiarati incostituzionali solo alcuni articoli 
Bologna

«Sangue nei polmoni e schiacciamento»

I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Fakir, ora altri approfondimenti 