Il Bonorva va sotto poi Pavone e Soro ribaltano il Tortolì 

Bonorva 2

Tortolì 1

Bonorva (4-4-2) : Congiunti, Soro, Balbo, Russu, Madeddu (46’ st M. Sanna), Bringas, Riu (34’ st Cosseddu), Camara (34’ st Zilli), Caria, Lemiechevsky, Pavone (46’ st Igene). In panchina Tangianu, Ruggiu, Murru, Nieddu, Alcazar. Allenatore Pulina.

Tortolì (4-3-3) : Krolzyk, Antinoli (34’ st Loi), Del Piccolo, Carabajal, Serra (37’ st Guglielmone), Scarafoni (37’ st Mastropietro), Menseguez, Cadoni (20’ st Nocco), Lezcano, Conti (29’ st Thiam), Su-

lis. In panchina Bracaglia, Balbis, Lobina, Scano. Allenatore Cossu.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : nel pt 28’ Antinoli; nel st 24’ Pavone, 28’ Soro.

Note : ammoniti Madeddu, Soro, Lemiechevsky, Zilli, Balbo, Conti.

Bonorva. Seconda posizione, a -1 dalle capoliste Lanusei e Santa Teresa. Ok, è calcio di settembre però non è male per una neopromossa stare lassù. Il Bonorva di Pulina (per lui quasi un derby, da ex Lanusei) dà una spugnata alla sconfitta algherese e riparte convinto, con un’altra vittoria tra le mura amiche.

La noia e gli sbadigli iniziali vengono rotti al 28’ da una schioppettata di Antinoli che s’inventa il gol della giornata con un missile da 30 metri, finito sotto l’incrocio. Il Bonorva si stiracchia, macina gioco ma, solo nella ripresa, riesce a riprenderla quando Pavone (su un lancio in profondità di Balbo) approfitta di un’amnesia difensiva ospite e sigla il pari. L’ex attaccante del Carbonia entra nel vivo anche dell’azione del 2-1, involandosi sulla destra e crossando una rasoiata per il tocco in rete di Soro, al suo primo gol stagionale. (f. pa.)

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