Supercoppa.
20 dicembre 2025 alle 00:26

Il Bologna passa ai rigori, piange Milano 

BOLOGNA 4

INTER 3

(dopo i calci di rigore, 1-1 al 90’)

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia, Holm, Heggem, Lucumí, Miran- da, Moro, Pobega (30' st Fer- guson), Orsolini (17' st Cambia- ghi), Odgaard (30' st Fabbian), Bernardeschi (40' st Rowe), Castro (30' st Immobile) In panchina Pessina, France- schelli, Tomasevic, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Vitik, Sulemana, Dallinga, Dominguez. All. Italiano.

Inter (3-5-2) : Josep Martinez, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Luis Henrique (26' st Diouf), Barella, Zielinski (41' st Sucic), Mkhi- taryan (26' st Frattesi), Di- marco, Thuram (25' st Lautaro Martinez), Bonny. In panchina Sommer, Taho, Akanji, Carlos Augusto, Cocchi, Cinquegrano, Calhanoglu, Kaczmarski, Pio Esposito. All. Chivu.

Arbitro : Chiffi di Padova

Reti : nel pt 2’ Thuram, 35’ Orsolini (rig.)

Sequenza rigori : L. Martinez gol, Ferguson gol, Bastoni parato, Moro parato, Barella alto, Miranda alto, Bonny parato, Rowe gol, De Vrij gol, Immobile gol.

Riad. In fondo quella di lunedì a Riad sarà la finale più “giusta”, più autentica della Supercoppa: i campioni d’Italia (il Napoli, che ha eliminato il Milan) contro i vincitori della Coppa Italia, cioè il Bologna che ieri ha battuto 4-3 l’Inter ai calci di rigore. In tutti i sensi, dato che al 90’ la sfida si era conclusa in parità, 1-1 con gol di Thuram e pareggio di Orsolini dal dischetto. Nella sfida finale dagli 11 metri, hanno sbagliato tre interisti (tutti con la B: Bastoni, Barella e Bonny) e solo due rossoblù (con la M: Moro e Miranda). A siglare il tiro della vittoria è stato Ciro Immobile, l’uomo che questo trofeo l’ha sollevato già due volte in carriera, ai tempi della Lazio. Per le milanesi (invitate grazie ai piazzamenti e alla formula a 4 squadre), la Supercoppa è amara.

La partita

L’Inter (senza il rigorista Çalhanoglu) esce dai blocchi come meglio non si potrebbe: dopo neppure due minuti Thuram approfitta di una distrazione difensiva e segna il vantaggio. La partita è vivace e lo resterà sino alla fine. Il Bologna trova il pareggio grazie a un rigore concesso per un fallo di mano segnalato all’arbitro dal Var: Orsolini spiazza Martinez. La gara resta equilibrata e riserva emozioni e grandi chance per entrambe sino al 95’. Poi, dal dischetto, esulta il Bologna, anche grazie a Ravaglia.

