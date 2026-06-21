Il Belgio si incarta e resta in 10 uomini: con l’Iran solo pari 

Belgio 0

Iran 0

Belgio (4-2-3-1) : Courtois; Meunier (13’ st Castagne), Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin (13’ st Vana-

ken), Tielemans; Saelemaekers (13’ st Lukébakio), De Bruyne (42’ st Fernandez-Pardo), Trossard; Lukaku (28’ st Theate). Ct Garcia.

Iran (5-4-1) : Beiranvand; Hardani (1’ st Jahanbakhsh), Kanani, Kha-

lilzadeh, Nemati, Hajsafi (21’ st Mohammadi); Rezaeian, Ghoddos (34’ st Moghanlou), Ezatolahi (40’ st Hosseinzadeh), Mohebbi (21’ st Torabi); Taremi. Ct Ghalenoei.

Arbitro : Herrera (Argentina).

Note : espulso Ngoy al 21’ st.

Los Angeles . Il Belgio delude ancora. Dopo l’1-1 con l’Egitto arriva lo 0-0 con l’Iran, in una partita dove i Diables Rouges sprecano, rischiano e chiudono in 10 per l’ingenua espulsione di Ngoy. Per la qualificazione tutto rimandato. L’Iran resiste all’assedio belga nel primo tempo, anche grazie a un grande Beiranvand, ma costruisce comunque più di una opportunità per passare in vantaggio, anche in 11 contro 11, con un gol annullato Taremi (25’) per minimo fuorigioco sulla punizione con schema di Hajsafi. L’ex Inter, in precedenza, aveva impegnato l’ottimo Courtois. Nella ripresa, De Cuyper tira a botta sicura in area ma Beiranvand fa un miracolo. Poi, al 22’, Ngoy sbaglia il passaggio verso Courtois ed è costretto a far fallo su Taremi: rosso diretto. Esce Lukaku (deludente) per Theate per riequilibrare lo schema, il Belgio fa ancora tanto possesso ma Beiranvand è di nuovo super su De Cuyper. E finisce 0-0, con applausi per l’Iran dopo i fischi all’inno degli oppositori del regime.

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