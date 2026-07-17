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Samugheo.
18 luglio 2026 alle 00:45

Il bando “Cultura” accende il dibattito in Consiglio  

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Clima politico vivace a Samugheo. Nei giorni scorsi il gruppo all’opposizione “Visione comune” guidato da Grazia Loi ha presentato una mozione per sollecitare la partecipazione del Comune di Samugheo al bando “Cultura nei piccoli comuni – Edizione 1”, promosso dal Ministero della Cultura e rivolto ai Comuni sotto i 25.000 abitanti. «Crediamo sia un'ottima occasione per intercettare un finanziamento importante, ma anche un’occasione per aprire una riflessione consiliare più ampia su quale idea di cultura, territorio e comunità Samugheo intenda costruire nei prossimi anni», avevano scritto sui propri canali social. Di fatto la maggioranza guidata dal sindaco Massimiliano Urru aveva già deciso di partecipare al bando in questione e sta predisponendo i documenti per procedere. «Le attività preparatorie per la definizione della candidatura erano già in corso – spiega il sindaco –. L’amministrazione è al lavoro per definire una proposta progettuale in linea con gli obiettivi del bando, finalizzata a valorizzare il patrimonio culturale, le tradizioni e le eccellenze produttive di Samugheo, creando nuove opportunità di sviluppo per la comunità. Il progetto sarà presentato e illustrato nelle sedi istituzionali competenti una volta conclusa la fase di elaborazione e confronto». ( a. o. )

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