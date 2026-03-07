VaiOnline
Monserrato.
08 marzo 2026 alle 00:26

Il 16enne picchiato fuori dalla scuola dovrà essere operato 

Il sedicenne aggredito nei giorni scorsi all’uscita di uno degli istituti superiori, a Monserrato, dovrà essere operato: l’intervento chirurgico, per le fratture al volto riportate, è stato fissato per mercoledì all’ospedale Brotzu. Intanto proseguono le indagini della Squadra Mobile: gli agenti avrebbero già identificato il ragazzo violento e nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. Si tratterebbe di un diciassettenne residente in un Comune dell’hinterland. La vittima non aveva idea di chi fosse e sarebbe stato colpito con una raffica di pugni, anche quando era a terra privo di sensi, per questioni sentimentali.

La fuga

Una vicenda che ha scosso tutti per una violenza scatenata praticamente dal nulla, anche perché il ragazzo finito in ospedale non avrebbe davvero idea del perché il rivale si sarebbe accanito su di lui con tanta cattiveria. Si è anche temuto il peggio: decisivo è stato l’intervento di alcune persone che hanno bloccato il giovane aggressore, poi fuggito a piedi. Il sedicenne è stato poi soccorso dal personale del 118 e accompagnato in ospedale al Brotzu con assegnato un codice rosso. Per ora gli è stata assegnata una prognosi di 30 giorni.

Le ferite

I primi ad avviare gli accertamenti sono stati gli agenti della Squadra volante, coordinati da Massimo Imbimbo. Poi il caso è passato nelle mani degli investigatori della Mobile e del dirigente Davide Carboni. L’aggressione è avvenuta fuori dall’istituto scolastico al termine delle lezioni. Un fatto slegato dalla scuola. Unico collegamento tra vittima e aggressore, secondo quanto accertato finora dai poliziotti, sarebbe una ragazzina. Ma il sedicenne non avrebbe mai avuto nessun incontro, prima dell’aggressione, con il diciassettenne violento. (m. v.)

