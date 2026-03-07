Idrissi tradito dal ginocchio, recupererà per Pisa? 

Al triplice fischio di Marinelli il rompete le righe per due giorni. I rossoblù si ritroveranno martedì pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per preparare la prossima partita, in programma domenica alle 15 a Pisa. Pisacane spera di recuperare Mina, tradito da un fastidio muscolare alla vigilia del match con il Como. Ma hanno buone probabilità di aggregarsi al gruppo anche Deiola e Gaetano che già venerdì hanno iniziato a forzare in campo, pur limitandosi a svolgere un lavoro parziale. Mentre Borrelli a questo punto sfrutterà la sosta per puntare così alla partita contro il Sassuolo, fissata per sabato 4 aprile alle 15. Idem Mazzitelli. Contro il Pisa non ci sarà Esposito, in odore di squalifica dopo l’ammonizione rimediata ieri (era diffidato). Sotto osservazione Idrissi che ha subito ieri una contusione al ginocchio sinistro. Tempi di recupero chiaramente più lunghi per Belotti. Stagione già finita, invece, per Felici.

Auguri Mario

Ieri prima della gara il Cagliari ha celebrato gli 80 anni di Mario Brugnera, uno degli eroi dello scudetto. All’ex attaccante una maglia personalizzata col numero 80, consegnata dal presidente Giulini.

RIPRODUZIONE RISERVATA