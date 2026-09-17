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Osini.
18 settembre 2026 alle 00:20

I tortellini, la crema e la pace: la ricetta dei 107 anni 

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«Basta guerre. Chi le fa non è un vero cristiano». Alla veneranda età di 107 anni, compiuti ieri, Battistina Piras diventa testimonial della pace. Nel giorno del suo compleanno, la nonnina di Osini ha trovato anche il tempo per ripudiare i conflitti. Aveva una ventina d’anni quando è scoppiata la Seconda guerra mondiale: «Eravamo andati a Tortolì in cerca di cibo perché qui non ce n’era. Mio marito era stato richiamato e si trovava ad Arbatax. Quel giorno erano avvenuti i bombardamenti al porto».

Ieri mattina ha ricevuto la visita del sindaco, Alfredo Cannas. Cerchietto in testa per mantenere in ordine i capelli, orecchini e bracciale d’oro a completare l’outfit. Il segreto della pelle liscia? La crema che adopera ogni giorno. «La adopero perché mi fa più bella e vado sempre dall’estetista. Mi sento giovane, ho una memoria terribile». Sa che 107 anni è un’età importante, qualcosa che inizia a profumare di Guinness. «Non so come ci sia arrivata, solo Dio lo può sapere, neanche gli scienziati. Io prego ogni giorno Santa Susanna e San Giorgio». Santi che la comunità di Osini venera da secoli. «Qui si vive bene, l’aria è buona. Nella mia vita mi sono sempre comportata bene e qui in paese mi vogliono tutti bene». Menu frugale per il pranzo della festa: tortellini e filetto di manzo arrosto. «Dolci? Pochi, molto pochi».

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