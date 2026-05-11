I rossoblù già in campo, Mina a parte 

In attesa di sapere quando giocherà la partita con il Torino, il Cagliari si è preso il sicuro e ha ripreso la preparazione già ieri dopo un solo giorno di riposo. Per lo più un allenamento defaticante, nel pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini. Diversi rossoblù sotto osservazione, su tutti Mina alle prese con un fastidio al polpaccio.

Sabato il difensore colombiano risultava negli undici titolari nella lista consegnata da Pisacane all’arbitro un’ora prima della partita con l’Udinese. Ha dovuto, però, dare forfait durante il riscaldamento cedendo così il testimone a Rodriguez. Lavoro personalizzato ieri per lui, la situazione verrà monitorata giorno per giorno nella speranza di un recupero a ridosso della rifinitura. Sempre da valutare anche le condizioni di Deiola e Mazzitelli. Stagione già finita, invece, per Borrelli, Pavoletti, Idrissi e Felici. Verso la squalifica Zé Pedro.

Oggi ad Asseminello nuova seduta al mattino. Sempre oggi, il Giudice sportivo di Serie A potrebbe esprimersi sul caso Davis-Dossena. L’attaccante dell’Udinese ha denunciato pubblicamente per insulti razzisti il difensore del Cagliari che ha definito le sue accuse «infamanti». La decisione del Giudice dipenderà dal referto presentato dagli ispettori della Procura federale presenti sabato alla Domus.

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