Sassari-Olbia.
18 gennaio 2026 alle 01:10

I nuovi poliziotti non arrivano al nord 

Il Commissariato di Olbia sale al rango dirigenziale (come è stato per il presidio olbiese dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) ma resta senza personale. È la paradossale, e gravissima situazione, dell’ufficio della Polizia di Stato della città gallurese. Una condizione che riguarda però anche la Questura di Sassari e in generale tutti gli uffici del Nord Sardegna. Mercoledì prossimo le organizzazioni sindacali affronteranno il tema della revisione delle piante organiche e il tema del Nord Sardegna e di Olbia in particolare sarà al centro del confronto con il ministero dell’Interno. Il Siulp (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia) contesta le scelte del governo nazionale e parla di “grave e persistente miopia istituzionale che, oltre a svilire le legittime esigenze operative degli uffici di Polizia, finisce inevitabilmente per incidere in modo diretto e concreto sulla sicurezza delle persone che vivono nella Provincia di Sassari». Il segretario provinciale del Siulp, Massimiliano Pala, denuncia in numero esiguo di agenti e ispettori trasferiti nel Nord Sardegna (in tutto una decina di persone) e il mancato invio di neo-formati del 231° corso per allievi agenti della Polizia di Stato. Tra Questura di Sassari e Commissariato di Olbia secondo la sigla sindacale mancano circa 200 unità. Pala: «Questa situazione di sotto organico incide sulla capacità di garantire un adeguato livello di sicurezza e di controllo del territorio, mettendo in difficoltà non solo gli operatori di polizia, chiamati quotidianamente a svolgere il proprio servizio in condizioni di crescente pressione e carico di lavoro, ma anche l’intera collettività, che ha diritto a un presidio sempre più efficace e continuativo della legalità».

