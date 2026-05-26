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27 maggio 2026 alle 00:21

I nuovi campioni U23 

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Sono stati assegnati a Olbia i titoli sardi Under 23 di spada e fioretto, in un weeekend che ha visto disputarsi anche il Festival regionale Gpg squadre miste di spada e fioretto e il Trofeo Coni regionale per le due armi.

In campo femminile, doppietta di Anita Melis (Cus Cagliari), che ha battuto nel fioretto Francesca Achenza (Cs Sassarese) e nella spada Noemi Concas (Cus Cagliari). Al maschile, nel fioretto Filippo Capodanno (Cus Cagliari) ha battuto Giacomo Tanda (CS Sassarese). Nella spada vittoria di Giuseppe Soriga (CS Sassarese) su Giuseppe Pala (Accademia d’Armi Athos).

Per il Festival Regionale a squadre miste, nelle categorie maggiori (Ragazzi-Allievi) successi di CS Sassarese (fioretto) e Cus Cagliari (Spada).

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