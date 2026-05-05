I Negramaro live e gratis a Golfo Aranci 

Si aggiunge una nuova data all’estate live dei Negramaro: il 27 giugno a Golfo Aranci per il GAMF, il Golfo Aranci Music Festival. Il Comune di Golfo Aranci, in collaborazione con MIS, R&G Music e AV Produzioni Artistiche, organizza questo nuovo evento, si conferma come uno dei più importanti attrattori turistici dell’intera Isola e lo fa - come ogni anno - con la grande musica dal vivo. Questo grande, unico ed esclusivo appuntamento segnerà l’inizio della stagione estiva: i Negramaro, una delle più importanti band della musica pop-rock nazionale, aggiungono una data al loro tour e sbarcano in piazza Cossiga per un concerto ad ingresso gratuito.

La band sarà protagonista dei più importanti festival e delle principali arene outdoor del Paese fi no al gran finale del 20 settembre all’Arena di Verona, appuntamento che chiuderà ufficialmente “Una storia ancora semplice tour 2026” e segnerà l’ultima occasione per vedere i Negramaro dal vivo prima di una lunga pausa.

I Negramaro saranno così tra i protagonisti dell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice tour 2026”, un nuovo viaggio fatto di canzoni che hanno attraversato il tempo e generazioni diverse, che segnerà l’ultima occasione per vedere la band dal vivo prima di una lunga pausa. Un tour speciale, pensato come un grande abbraccio collettivo: una scaletta imperdibile, un regalo ai fan che in questi vent’anni hanno seguito ogni tappa della loro storia, e un modo per ripercorrere insieme tutte le grandi hit che hanno reso inconfondibile il loro percorso.

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