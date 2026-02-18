«I Moretti ordinarono: chiudete le porte del Constellation»  

Roma. Le porte di sicurezza del Constellation sarebbero state sbarrate intenzionalmente dai proprietari per evitare che i clienti entrassero senza pagare. La pesante accusa, formulata da Jankovic Predrag, il buttafuori in servizio la notte di Capodanno nel discobar dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite, aggraverebbe la responsabilità di Jacques e Jessica Moretti, che finora hanno accusato altri di aver bloccato le vie di fuga. «Ho sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori - ha raccontato l'uomo alla polizia - dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse». Nelle ore successive alla strage era emerso che la porta al piano terreno era stata sbarrata con chiavistello, secondo Jacques per responsabilità di un dipendente. Mentre l’uscita del locale interrato era bloccata da uno sgabello che, sempre secondo il proprietario del Constellation, poteva essere stato messo da un cliente. Intanto insieme all’inchiesta prosegue l’iter della ricusazione nei confronti delle magistrate che si sono occupate dell'inchiesta, compresa la procuratrice generale Béatrice Pilloud, presentata da un avvocato delle vittime. Una procedura dagli esiti incerti, che fa un passo avanti proprio alla vigilia di una delicatissima riunione prevista oggi a Berna tra la procura di Roma e quella di Sion per sciogliere il nodo della costituzione di una squadra investigativa comune chiesta dal governo italiano, su cui i magistrati del Vallese hanno opposto resistenze. Un vertice, cui partecipano il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, l’aggiunto Giovanni Conso e il sostituto Stefano Opilio, da cui dipendono anche il futuro delle relazioni tra Italia e Confederazione elvetica e l’eventuale rientro a Berna dell’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma dopo la scarcerazione di Jacques Moretti.

