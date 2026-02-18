VaiOnline
L’inchiesta.
19 febbraio 2026 alle 00:50

«I Moretti ordinarono: chiudete le porte del Constellation»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Le porte di sicurezza del Constellation sarebbero state sbarrate intenzionalmente dai proprietari per evitare che i clienti entrassero senza pagare. La pesante accusa, formulata da Jankovic Predrag, il buttafuori in servizio la notte di Capodanno nel discobar dove sono morte 41 persone e 115 sono rimaste gravemente ferite, aggraverebbe la responsabilità di Jacques e Jessica Moretti, che finora hanno accusato altri di aver bloccato le vie di fuga. «Ho sentito parlare Jessica con i suoi collaboratori - ha raccontato l'uomo alla polizia - dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse». Nelle ore successive alla strage era emerso che la porta al piano terreno era stata sbarrata con chiavistello, secondo Jacques per responsabilità di un dipendente. Mentre l’uscita del locale interrato era bloccata da uno sgabello che, sempre secondo il proprietario del Constellation, poteva essere stato messo da un cliente. Intanto insieme all’inchiesta prosegue l’iter della ricusazione nei confronti delle magistrate che si sono occupate dell'inchiesta, compresa la procuratrice generale Béatrice Pilloud, presentata da un avvocato delle vittime. Una procedura dagli esiti incerti, che fa un passo avanti proprio alla vigilia di una delicatissima riunione prevista oggi a Berna tra la procura di Roma e quella di Sion per sciogliere il nodo della costituzione di una squadra investigativa comune chiesta dal governo italiano, su cui i magistrati del Vallese hanno opposto resistenze. Un vertice, cui partecipano il procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi, l’aggiunto Giovanni Conso e il sostituto Stefano Opilio, da cui dipendono anche il futuro delle relazioni tra Italia e Confederazione elvetica e l’eventuale rientro a Berna dell’ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma dopo la scarcerazione di Jacques Moretti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le osservazioni del Comune di Arzachena sui parchi offshore

«Costa Smeralda deturpata dalle pale»

Nei progetti dati errati e non si tiene conto delle aree marine già esistenti lungo la costa 
Andrea Busia
Cronaca

Operaio freddato con un colpo di fucile

Mistero sul movente del delitto: due mesi fa Tonino Pireddu era stato vittima di un’intimidazione 
Fabio Ledda
Università

Scienze, leggi o medicina? «Ecco cosa fare da grandi»

A Cagliari le giornate dell’orientamento: l’ateneo si apre agli studenti delle superiori  
Alessandra Ragas
Verso il referendum

Mattarella va al Csm: rispetto per i magistrati Meloni: sentenze assurde

Il governo risarcirà Sea Watch La premier sui social: vergognoso 
Napoli

Per il bimbo trapianto impossibile

I luminari: non si può sostituire il cuore danneggiato. «La madre è rassegnata» 