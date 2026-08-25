«I lavori sulla Statale 130 partano da qui» 

Dopo il via libera di Elmas lunedì, col voto contrario tuttavia dell’opposizione, ieri il Consiglio comunale di Decimomannu ha detto a sua volta «sì» ma all’unanimità (con un “ma”). Al centro del voto c’era il progetto dell’Anas sulla rivoluzione della Statale 130, con la sua messa in sicurezza, e nell’Aula si è avvertita la consapevolezza di vivere una svolta attesa da oltre trent’anni.

Tra il pubblico c’erano anche i rappresentanti del Comitato locale, guidati dal presidente Ottavio Schirru, coesi sulla richiesta prioritaria: «I lavori devono partire dal lotto di Decimomannu», il tratto più a rischio per il traffico verso San Sperate e le uscite per Cagliari e Iglesias.

La decisione

L’Assemblea si è espressa sugli indirizzi per la Conferenza di servizi che si terrà oggi, a Cagliari, e riguarderà l’eliminazione degli incroci a raso tra i chilometri 3 e 15,600. Sono state approvate le prescrizioni urbanistiche ed è stata conferita l’apposita delega alla sindaca Monica Cadeddu: «Siamo di fronte a un’opera fondamentale per la sicurezza e lo sviluppo della nostra comunità», ha detto la prima cittadina, «ho ritenuto doveroso che fosse il Consiglio a definire la posizione dell’Ente, conferendo maggiore forza e peso istituzionale alle nostre istanze». Ed ecco il “però”: «Riconosciamo la necessità dell’infrastruttura ma proponiamo di esprimere parere favorevole subordinandolo al recepimento delle nostre prescrizioni».

Interventi

Tra le richieste principali vi sono l’eliminazione della bretella su via San Sperate - per evitare gravi disagi al condominio del civico 55 - con la deviazione su via Immacolata; lo spostamento del cantiere al vecchio campo sportivo per preservare le proprietà private; l’ampliamento di via Napoli e la realizzazione di una rotatoria sulla complanare. «L’opera non deve solo attraversare Decimomannu ma anche funzionare per il territorio», ha ribadito la sindaca.

La minoranza

Piena convergenza con l’opposizione. Il consigliere Leopoldo Trudu, assieme all’ex sindaca Anna Paola Marongiu e a Cristian Vargiu, ha sottolineato: «Giornata estremamente positiva. Arriviamo a un traguardo importante dopo trent’anni di impegni condotti da amministrazioni, cittadini e comitati. Ribadiamo con forza che i cantieri partano da Decimomannu, come concordato con Elmas e Assemini, essendo lo snodo con le criticità maggiori. Siamo ottimisti che in Conferenza vengano accolte le osservazioni e ci auguriamo che nel 2027 si vedano i primi risultati concreti». Oggi la verità

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