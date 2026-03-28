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L’iniziativa.
29 marzo 2026 alle 00:26

I doni di Pasqua alle pazienti del Policlinico, martedì le volontarie al Brotzu e al Businco 

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Pasqua di solidarietà al Policlinico Duilio Casula.

Le volontarie di “Mai Più Sole contro il tumore” hanno consegnato alle pazienti oncologiche i doni realizzati durante il Laboratorio “Mani Creative” di arte di riciclo, grazie anche all’aiuto di alcune farmacie del territorio che hanno messo a disposizione creme, profumini e rossetti emolienti. L’impegno delle volontarie non si ferma qui: l’iniziativa sarà infatti replicata martedì all’ospedale Brotzu (di mattina) e al Businco (nel pomeriggio), per raggiungere altre donne che stanno affrontando trattamenti oncologici e vivere con loro un momento di sollievo e gentilezza.

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