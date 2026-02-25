VaiOnline
Stati Uniti.
25 febbraio 2026 alle 01:07

I democratici puntano su Abigail Spanberger  

WASHINGTON. Con le elezioni di metà mandato alle porte, i democratici americani si sono rivolti ad una moderata riuscita a strappare la Virginia ai repubblicani lo scorso anno. La governatrice Abigail Spanberger è stata scelta dal partito d’opposizione per il discorso di risposta a quello sullo stato dell’Unione di Donald Trump. Alexandria Ocasio-Cortez, la leader dell'ala progressista, ha invece deciso di boicottare l’intervento del presidente a Capitol Hill. Da quando ha preso il posto di Glenn Youngkin a gennaio, Spanberger si è mossa con una rapidità fulminea che ha colto di sorpresa i conservatori. Ha mantenuto la promessa elettorale di porre fine alla cooperazione tra le forze dell'ordine statali e l’Ice per la repressione dell'immigrazione e ha sostenuto una potenziale ridefinizione della mappa congressuale dello Stato in vista del voto di midterm. La quarantanovenne ex agente della Cia lo scorso novembre ha vinto con 15 punti percentuali di scarto, il più ampio margine democratico in una corsa a governatore della Virginia in oltre sessant'anni., senza mai nominare Trump in campagna elettorale. La sua scelta per replicare al discorso del presidente americano mostra come il partito d'opposizione sia diviso sulla direzione da prendere.

