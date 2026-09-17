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Burcei.
18 settembre 2026 alle 00:22

I custodi delle campagne 

Gli agricoltori chiamati a curare la viabilità rurale e lo sfalcio 

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Un patto di collaborazione fra le aziende agricole e il Comune di Burcei mirato a garantire una manutenzione più capillare, tempestiva ed efficace della viabilità rurale. Le attività in convenzione riguarderanno la salvaguardia e il decoro del territorio, la pulizia, lo sfalcio delle erbe e la manutenzione delle strade comunali, vicinali e delle loro pertinenze. Ma anche gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico e antincendio, la tutela del paesaggio e del patrimonio agro-forestale. Con questo progetto viene anche riconosciuto economicamente un lavoro che spesso viene già svolto da chi lavora in campagna con grande senso di responsabilità. Un piccolo grande cambio di passo per Burcei, che sceglie di investire su chi la terra la conosce e la rispetta ogni giorno.

La convenzione

Potranno presentare manifestazione d’interesse tutte le aziende agricole con sede operativa nel territorio comunale, in possesso di mezzi agricoli propri e in regola con il Durc. Gli interessati devono inviare al Comune una semplice domanda, indicando i dati dell’azienda, dei mezzi a disposizione e le strade rurali dove si intende intervenire. Valutate le istanze, il Comune stipula un’apposita convenzione con ciascuna azienda ammessa, a fronte della quale le si riconosce un rimborso spese forfettario per gasolio e usura dei mezzi, a copertura dei costi vivi sostenuti, in un’ottica di sussidiarietà e collaborazione civica.

Esperienza riconosciuta

«Il risultato», dice il sindaco Marcello Malloru, «sarà molteplice: interventi più rapidi sul territorio, valorizzazione del ruolo degli agricoltori come custodi del territorio, strade rurali più pulite e sicure per tutti. Venire incontro alle esigenze della comunità e, allo stesso tempo, dare il giusto riconoscimento al ruolo fondamentale delle aziende agricole locali. Con questo duplice obiettivo, l’Amministrazione comunale di Burcei ha già dato disposizioni agli uffici per la stipula delle convenzioni con gli imprenditori agricoli interessati».Un provvedimento, aggiunge il primo cittadino, «che applica concretamente il principio di sussidiarietà. Il Comune si rivolge agli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, con sede operativa a Burcei, regolarmente iscritti alla Camera di commercio e in possesso di mezzi idonei».

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