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Golfo Aranci.
22 giugno 2026 alle 00:34

I carabinieri salvano tre cuccioli abbandonati in una gabbia 

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Li hanno rinchiusi in una gabbia e poi abbandonati sotto un ponte. Una straordinaria storia di crudeltà umana che ha visto protagonisti loro malgrado tre cuccioli meticci che poi, per fortuna, sono stati salvati dai carabinieri.

Una vicenda che si è consumata ieri nelle campagne di Golfo Aranci. I tre cuccioli sono stati abbandonati sotto un ponte nelle campagne di Golfo Aranci. Ma non erano liberi di poter comunque cercare qualcuno per salvarsi visto che erano rinchiusi in una gabbia di fortuna realizzata con cassette in plastica e bloccata con fascette.

Per fortuna però qualche cittadino si è accorto di questa barbaria e ha immediatamente avvertito i carabinieri. I militari si sono trovati davanti tre cuccioli meticci che si trovavano in una condizione di evidente pericolo e senza il loro intervento avrebbero rischiato di morire di stenti, esposti al caldo e privi di possibilità di liberarsi autonomamente.

I cuccioli sono stati quindi affidati alle cure delle associazioni di volontariato del territorio di Olbia, che si occuperanno della loro custodia e del necessario percorso di accudimento. Sono in corso gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica dell'abbandono e a individuare eventuali responsabilità. Operazione non semplice ma che ci si augura raggiunga l’obiettivo.

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