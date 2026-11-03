I bimbi portano le bandiere al monumento 

Oggi i protagonisti della giornata dedicata all’Unità Nazionale e alle Forze armate saranno i ragazzi delle scuole medie: porteranno al monumento le due bandiere (dei mutilati e degli invalidi la prima, dei reduci della Seconda guerra mondiale la seconda) sostituendo il centenario Tonni Piras mancato qualche anno fa.

Un'idea nata dal grande amore che l’anziano nutriva per la scuola come istituzione e i bambini. Un simbolico passaggio di consegne, visto che fra gli studenti c’è anche la sua pronipote. Gli studenti si sono preparati a questo momento grazie ad attività e a un laboratorio che sarà sviluppato stamattina prima della della partecipazione alla messa prevista alle 9,30.

Poi i partecipanti si sposteranno verso il monumento ai Caduti per la deposizione della corona di fiori alla presenza del sindaco Luca Pilia, di tutta l’amministrazione comunale, delle Forze armate, dei cittadini e degli studenti. (s. g.)

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