03 marzo 2026 alle 00:05

I barracelli sventano un furto di rame 

Dopo il furto di chilometri di cavi elettrici in viale Burruni, questa volta i malviventi hanno tentato di portare via il rame dall’ex Centro residenziale anziani di viale della Resistenza, ma sono stati intercettati dai barracelli. È successo domenica scorsa intorno alle 22.30 quando una pattuglia del comando barracelli di Alghero, impegnata in un servizio mirato dopo i recenti raid vandalici ai danni di immobili comunali, ha notato movimenti sospetti all’interno della struttura.

La banda, favorita dal buio e dalla fitta vegetazione, è riuscita a fuggire verso le campagne, tra via Carbia e la provinciale 105, abbandonandola refurtiva. La pattuglia ha quindi esteso i controlli al perimetro extraurbano, recuperando ulteriori sacchi contenenti guaine e materiale isolante, indizio di precedenti intrusioni.

L’ex Centro residenziale anziani, ora interdetto al pubblico, sarà oggetto di ulteriori pattugliamenti, soprattutto nelle ore notturne. «L’obiettivo è blindare i beni della comunità, nel solco normativo che disciplina i compiti di pubblica sicurezza dei barracelli in Sardegna», ha dichiarato il capitano Riccardo Paddeu, ribadendo l’impegno del Corpo a presidio delle aree tra centro urbano e campagne. L’operazione rientra nel dispositivo di sicurezza disposto dal sindaco Raimondo Cacciotto per contrastare furti di metalli e danneggiamenti.

