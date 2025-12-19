In questa puntata de “I 5 Sensi dell’Arte” Ambra Pintore visita il museo de la Collezione Luigi Cocco a Cagliari, un vero e proprio tesoro collezionato dal giudice nato a Villasor nel 1883. Girò l’isola per lavoro dal Nord al Sud, raccogliendo gioielli in oro e argento, tappeti, tessuti, e oggetti di uso quotidiano. Una collezione di grandissimo pregio donata alla Regione negli anni’50 dallo stesso Luigi Cocco ed entrati a far parte collocazione definitiva nel Museo Etnografico Regionale dell’ISRE. Ospiti della puntata Efisio Carbone funzionario direttore Polo museale ISRE, Susanna Aragoni assistente alla conservazione Polo Museale ISRE, Mauro Dadea archeologo, Venturino Vargiu studioso. La regia è di Massimo Sulis. Alle 21 su Videolina.