«Ho l’ambizione di cambiare il Paese» Ocasio-Cortez tentata dalle presidenziali 

Washington. Alexandria Ocasio-Cortez sembra tentata dall’ipotesi di correre per la Casa Bianca. La 36enne democratica, deputata di New York dal 2018, nel forum politico di venerdì a Chicago ha detto di avere «l’ambizione» di «cambiare il Paese». Cresce quindi l’ipotesi che la paladina progressista di origini portoricane, seguita da diverse star sui social, stia gettando le basi per le presidenziali del 2028 o per sfidare il leader del suo partito al Senato, Chuck Schumer. Lo stratega democratico David Axelrod le ha chiesto direttament se abbia in programma di candidarsi a una delle due cariche. «La cosa curiosa è che danno per scontato che la mia ambizione sia un titolo o una poltrona - ha replicato la deputata del Bronx - La mia ambizione è cambiare questo Paese. I presidenti vanno e vengono. I seggi al Senato e alla Camera, i funzionari eletti vanno e vengono. Ma l’assistenza sanitaria a unico pagatore è per sempre», ha aggiunto, riferendosi al modello di sistema sanitario nazionale che sostiene da tempo.

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